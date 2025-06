Sirolo, Pellegrini in concerto

Concerto di Alessandro Pellegrini questa sera (ore 21) al Teatro Cortesi di Sirolo, dove il cantautore e musicista presenterà il suo nuovo album ‘L’ultimo paese’. L’evento, a ingresso libero, vedrà la partecipazione dei musicisti Claudio Marcozzi, Alice Masini, Marco Lorenzetti e Roberto Gazzani. L’artista si esibirà in quello che è il suo borgo d’origine. Una scelta non casuale, anche perché il progetto discografico è ispirato a una vicenda autobiografica ed è ambientato in un piccolo paese. Il disco ripercorre in dodici tracce la storia di un amore finito, idealmente paragonato a un borgo che cede ai colpi fatali dell’abbandono. L’opera diventa il pretesto per raccontare la vita che accade fra le vie di tale borgo.