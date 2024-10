"Società sportive in difficoltà per le palestre, manca programmazione"

Società sportive senza palestre o comunque con spazi ridotti, dopo il caso della Provincia e del pattinaggio va all’attacco JesiAmo: "Abbiamo depositato un’interpellanza per comprendere le scelte politiche dell’amministrazione. Ci sorprende e ci preoccupa la totale assenza di programmazione da parte della giunta anche in questa materia. Se si decide di non far utilizzare più un determinato impianto (palestra Carbonari) a un preciso sport (pattinaggio artistico), nonostante le garanzie tecniche delle massime autorità sportive (Coni e Federazione) rispetto alla tutela della nuova pavimentazione, è davvero incomprensibile come si possa comunicare una simile decurtazione (quasi il 50% delle ore di attività) alla società (Skating club Jesi), senza avanzare una proposta alternativa che compensi il disagio creato. Ed è ancor più grave che una simile mitigazione debba avvenire per gentile concessione delle altre società, senza una visione d’insieme presentata dalla stessa amministrazione. Parte davvero con il metro sbagliato questa idea di Città a misura".