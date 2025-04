Sofia Raffaeli conquista l'oro a Baku nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmica

Sofia Raffaeli trionfa a Baku conquistando la medaglia d’oro nel concorso generale di Coppa del Mondo. Dopo tre intense giornate sulle sponde del mar Caspio, nella seconda tappa della World Cup di ginnastica ritmica, la stella della nazionale, Sofia Raffaeli, ha conquistato uno straordinario oro all-around, mettendo in mostra tutto il suo talento e la sua classe. Nelle finali di specialità per qualche sottile imperfezione ha chiuso il fine settimana pasquale senza salire sul podio chiudendo la prova con ottime prestazioni (sesta alla palla con 27.650, quinta al cerchio (28.650) e al nastro (28.050), quarta alle clavette, ad un decimo dal bronzo, con 28.850). Sofia non ha sbagliato quasi niente, eccetto una linea sfiorata al cerchio considerata come un fuori pedana e non è mai riuscita a completare le sue solite straordinarie difficoltà, perdendo così punti preziosi in una gara equilibrata che si è giocata sui millesimi.

La fuoriclasse di Fabriano, allenata da Claudia Mancinelli, ha dominato la fase di qualificazione, chiudendo al primo posto con uno strepitoso punteggio di 113.400 (29.300 al cerchio, 28.050 alla palla, 28.550 alle clavette e 27.500 al nastro). Alle sue spalle, con distacchi minimi, si sono piazzate la giovane promessa ucraina Onofrichuk (113.250) e la bulgara Stiliana Nikolova (113.150), rispettivamente a soli 0.15 e 0.25 punti di distanza. Appena fuori dal podio, l’oro olimpico, la tedesca Varfolomeev, che ha chiuso con un totale di 111.300.

Per la Raffaeli, bronzo olimpico in carica, è un ritorno in grande stile e le sue esibizioni, eleganti e tecnicamente impeccabili, hanno lasciato il segno, mettendo in ombra anche le avversarie più accreditate. La gara della ginnasta fabrianese è stata da incorniciare: terza al cerchio, seconda alla palla, terza alle clavette e quarta al nastro.

Nelle finali di specialità, nel giorno di Pasqua, non sono mancate alcune insidie. Al cerchio Sofia rimane fuori dal podio con 28.650. Alla palla il vulcano marchigiano non commette nessun grave errore, ma qualche imprecisione non le permettono di avere un punteggio utile per raggiungere le prime tre posizioni. Il 27.650 la fa ottenere il sesto posto. Alle clavette la Raffaeli termina l’esibizione senza errori, ma nonostante l’ottimo esercizio conclude quarta (28.850).

Al nastro il talento azzurro esibisce una prova magistrale con un esercizio dal grande carattere espressivo e con un effetto da cardiopalma. Alcune imperfezioni con il punteggio di 28.050 la relega al quinto posto. Altre due fabrianesi nella ritmica italiana Serena Ottaviani una delle tante protagoniste nel rinnovamento della squadra delle Farfalle e l’inserimento nello staff tecnico dell’allenatrice Valeria Carnali che hanno ben figurato a liti debutto in coppa del mondo.

Le nuove Farfalle, al loro esordio sulle rive del Caspio, dopo avere conquistato la quinta piazza all’All-arounf, ha collezionato due sesti posti. Alexandra Naclerio, Giulia Segatori, Laura Golfarelli, Serena Ottaviani, Sofia Sicignano e Chiara Badii tornano a Desio con un carico importante di esperienza e la voglia matta di cominciare un nuovo ciclo.

Angelo Campioni