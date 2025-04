Sorpresa, Bob Sinclar a Casacon . Torna il re della house music

Il re della house music sbarca di nuovo sulla Riviera del Conero per un evento iconico firmato Casacon. Dalle prime luci del giorno fino al tramonto di giovedì primo maggio sarà festa e dal pomeriggio l’atmosfera si scalderà con Bob Sinclar, il leggendario artista francese nella musica elettronica che è pronto a tornare a Sirolo, sempre nel locale sorto dalle ceneri dell’ex Conchiglia verde, dopo la fantastica serata di metà agosto scorso. Sinclar continua a lasciare un segno significativo sulla scena dance internazionale e la sua presenza è acclamata a livello mondiale. La sua è una carriera ventennale costellata di successi house, otto album, dischi d’oro e di platino, raggiungendo la vetta del primo in classifica. Celebre per i suoi tour, partecipa regolarmente ad eventi come il "Carnaval de Rio" e "Tomorrowland". Tra i suoi primi successi figurano "Gym Tonic", "Paradise", "I feel for you" e nel 2005 ha ottenuto fama globale con "Love Generation". Sinclar ha continuato a produrre hit come "Lala Song" e "Born in 69". Nel 2016 ha lanciato il party "Paris by night" al Pacha di Ibiza. Ha collaborato con artisti come Akon e Robbie Williams, partecipando anche ad importanti progetti come Africanism, con Solveig e David Guetta. Nel 2018 ha ottenuto un disco d’oro in Italia con "I Believe".

Un altro colpo grosso insomma per la struttura sirolese. Le prevendite dell’evento sono già disponibili. La notizia aleggiava già da tempo ma i fans non ci volevano credere. Adesso Casacon ha dato la certezza. Per la serata saranno disposte diverse misure in corso di definizione, oltre a un piano logistico con bus navetta per favorire la viabilità. "Diversi saranno poi i dj che animeranno l’intera giornata di festa – confemrano dalla struttura sirolese – Non mancheranno aperitivi, show lunch, musica live, street food per un solo mood ’enjoy the groove’. Il giardino di Casacon è l’elemento chiave della struttura, dove si svolgerà il tutto, un’estensione verde che si apre verso l’orizzonte, abbracciando la natura incontaminata di Sirolo".