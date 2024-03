Sorpresa, Tony Hadley ad Ancona : "Non solo rock, ora vado di swing"

E’ un Tony Hadley in versione swing quello che si esibirà il 21 maggio al Teatro delle Muse di Ancona. L’ex frontman degli Spandau Ballet, una delle band simbolo del pop anni Ottanta, annuncia infatti l’uscita di ‘The mood I’m in’, il nuovo album atteso in Italia il 12 aprile. Un progetto inedito per l’artista. Subito dopo la pubblicazione del disco, a maggio, Tony Hadley porterà in Italia l’inedito show legato al disco ‘The Big Swing Tour’. Solo tre le date previste: il 18 maggio a Padova, il 19 a Milano e il 21 ad Ancona. Le prevendite sono già attive su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket e presso le biglietterie delle Muse. Durante il tour, Hadley sarà accompagnato da musicisti italiani della Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio, con cui eseguirà un repertorio che include classici di artisti leggendari come Ella Fitzgerald, Tony Bennett e Frank Sinatra, oltre a reinterpretazioni in chiave swing di alcuni dei suoi più grandi successi e delle hit degli Spandau Ballet come ‘True’, ‘Gold’ e ‘Through The Barricates’, che hanno fatto conoscere al mondo la sua voce iconica. "Il mio amore per la musica swing è iniziato quando ero molto giovane – spiega il cantante – La preparazione del pranzo domenicale era sempre accompagnata dai classici di Sinatra, Bennett e molti altri. Anni dopo, quando formammo la nostra prima band a scuola, che alla fine sarebbe diventata gli Spandau Ballet, i miei genitori mi esortarono a non dimenticare mai i classici cantanti jazz, anche se amavo il punk rock e mi stavo impegnando seriamente a inseguire una carriera come cantante professionista. Così eccomi ad ascoltare i Sex Pistols e i Clash insieme a Tony Bennett e Jack Jones. Ho sempre amato esibirmi dal vivo, ma questo tour swing è totalmente diverso dai nostri normali concerti rock. Vorrei che il pubblico godesse di una notte di canzoni incredibili di un’era incredibile della musica, insieme ad alcune grandi canzoni del mio repertorio". Il tour è organizzato da Imarts e Comcerto. Dopo gli esordi in prima linea nel movimento New Romantic, Hadley si è imposto a livello internazionale con gli Spandau Ballet, piazzando singoli e album al primo posto nelle classifiche di molti Paesi. L’album più importante è ‘Through the Barricades’, e ‘True’ la canzone che ha segnato un’epoca.