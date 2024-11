Sos Bambini Al Curi sfida contro gli Attori. Si gioca la "partita della solidarietà"

La “Partita della solidarietà“, sull’onda degli straordinari successi delle edizioni precedenti, arriva a Perugia, sabato 30 novembre alle 10 allo stadio Renato Curi. E’ organizzata da “SOS Villaggi dei Bambini“ per ricordare l’importanza della Convenzione Onu per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra il 20 novembre di ogni anno. A disputare il match saranno una rappresentativa del Perugia Calcio e l’ItalianAttori.

"Un appuntamento così grande – questo l’appello degli organizzatori – richiede il contributo di tutti. Per questo motivo, l’associazione è alla ricerca di volontari interessati a partecipare attivamente all’organizzazione dell’evento per offrire un esempio concreto non solo dedicando tempo e risorse a cause importanti, ma anche ispirare chi ci circonda a fare lo stesso. Questa azione rappresenta un modo tangibile per dimostrare che la solidarietà e l’impegno verso la comunità possono generare un impatto positivo e di fare la differenza nella vita degli altri. Per candidarsi, si prega di inviare mail a: colette.morin@sositalia.it".

Il costo simbolico del biglietto per assistere alla partita è di 5 euro (inclusa prevendita). Le prevendite saranno disponibili tramite il circuito Ticketone al seguente link: https://bit.ly/partitaperugia e nella biglietteria Perugia Calcio e ricevitorie a Perugia. L’intero ricavato sarà devoluto a favore dell’organizzazione. L’evento mira a coniugare sport, divertimento e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere i progetti che SOS Villaggi dei Bambini porta avanti attraverso i suoi Programmi e i Villaggi SOS presenti in Italia, a favore dei bambini e dei ragazzi più vulnerabili, privi di cure familiari o a rischio di perderle potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente".