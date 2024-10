Sosta, viabilità, danni dell’alluvione: i comitati di quartiere in pressing

I consigli di quartiere a Osimo sono in fermento. Mai così tanti incontri con cittadini e giunta sono stati organizzati come in questo periodo.

Certo, tutto volevano farsi conoscere al nuovo sindaco ed esporre problematiche e proposte per il proprio amato quartiere ma il post alluvione, l’incertezza politica che si respira da mesi (con la sentenza del Tar dopo l’esposto della minoranza sull’ultimo consiglio di settembre senza numero legale) e criticità sorte in queste settimane hanno spinto, ad esempio, il centro a riconvocarne un altro a distanza di poco. Se il 18 sarà la "prima volta" di San Biagio e a tenere banco sarà l’antenna 5g di via del Fosso e la viabilità problematica in via d’Ancona oltre ai problemi nati con l’alluvione, il 21 Osimo centro richiede un altro incontro a sindaco e maggioranza per discutere di problematiche di residenzialità (parcheggi, affitti, servizi commerciali e socio culturali), sicurezza, igiene e decoro urbani e per inoltrare richieste di interventi pubblici di manutenzione al patrimonio pubblico, tanto sentito dai residenti.

Il presidente Jacopo Celentano oggo chiarisce: "Il quartiere comprende il centro, Borgo San Giacomo, zone del Foro Boario, delle vie Battisti, Guazzatore, Marco Polo, San Giovanni e limitrofe. Si ringrazia l’Amministrazione comunale per aver assicurato la partecipazione. Nei Consigli di Quartiere è importante confrontarsi in maniera civile e rispettosa, esprimendo le proprie necessità e idee in maniera possibilmente costruttiva".