Sottopassi sott’acqua: traffico in tilt

Allagamenti in via del Consorzio, traffico deviato su via Marconi. Sott’acqua i sottopassi di Villanova, dello stadio Fioretti e della stazione ferroviaria di Castelferretti. Per quest’ultimo problema, allertata anche Rfi. Disagi diffusi, più in generale, in tutta la città. Solo alcune delle criticità riscontrate ieri a Falconara, dove Polizia locale, operai, Protezione civile e amministratori si sono mobilitati sin dalle prime ore del mattino per far fronte alle conseguenze della forte ondata di maltempo. "Appena due giorni fa – ha riferito il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – sono stati puliti i tombini di via del Consorzio, così come quelli di via Flaminia e di tutte le strade principali considerate più a rischio, concentrate nella parte bassa della città. La quantità di acqua caduta in pochissimo tempo ha però determinato l’impossibilità per il sistema idrico di ricevere tutta la pioggia".

Sempre lunedì era partita la pulizia dei fossi, specie quelli a ridosso dell’abitato di Castelferretti, più volte in sofferenza negli anni passati. Barchiesi ha effettuato, assieme ai tecnici, alcuni sopralluoghi in tutto il territorio, anche nei momenti più critici. Le forze in campo sono state coordinate dal Centro operativo comunale. Resta in servizio o reperibile il personale per le nuove possibili precipitazioni.

gi. gia.