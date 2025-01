Spacciava in monopattino, ma il cane Billy fiuta la droga: arrestato

Falconara, 20 gennaio 2025 – Alla vista delle divise, a bordo del suo monopattino, è salito all'improvviso sul marciapiede e ha tentato di nascondersi dietro al parapetto del sottopasso pedonale, lato stazione. Subito scoperto, però, è stato raggiunto dagli agenti della Polizia locale e dal cane Billy, che ha segnalato qualcosa di sospetto. Un fiuto infallibile, in effetti, quello dell'unità cinofila. Che, sabato intorno alle 18, ha permesso di arrestare un 18enne di origini tunisine, poi perquisito in Comando e trovato con circa 10 grammi di eroina bianca suddivisa in dosi, circa 2 grammi di hashish e 180 euro in contanti di piccolo taglio, possibile provento di un'attività illecita.

È il bilancio di una delle operazioni antidroga svolta dagli operatori del Comando di Palazzo Bianchi, guidati dal comandante Luciano Loccioni, nella zona antistante lo scalo ferroviario falconarese. Operazione condotta assieme al pastore tedesco del Corpo di Tolentino, spesso impiegato anche a Falconara, per servizi mirati alla prevenzione dell'uso e dello spaccio di stupefacenti e alla repressione dei reati legati alla droga. Complessivamente sono stati impegnati nove agenti nell'area più sensibile della città, garantendo un presidio costante che mira anche a rafforzare il senso di sicurezza nella comunità.

Il giovane beccato con la droga, in virtù della situazione e delle modalità di occultamento della droga stessa, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'eroina e l'hashish sono stati sottoposti a sequestro, insieme al denaro contante considerato appunto frutto dello spaccio. “Il mio ringraziamento va agli agenti della Polizia locale di Falconara e all'unità cinofila di Tolentino per l'arresto di sabato – la voce del sindaco Stefania Signorini, che detiene proprio la delega alla Polizia locale –. Questo importante risultato è frutto della collaborazione tra le nostre amministrazioni comunali, sancita da un accordo che unisce Falconara e Tolentino nella lotta contro lo spaccio di droga. Un fenomeno che colpisce in particolar modo i nostri giovani e giovanissimi, tra le categorie più vulnerabili. La prevenzione e il contrasto allo spaccio sono priorità per noi e, grazie a queste azioni congiunte, possiamo dare un segnale forte contro la diffusione delle sostanze stupefacenti, per tutelare la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini”. Questo non l'unico intervento effettuato lo scorso fine settimana dalla Polizia locale. Sono stati infatti eseguiti diversi controlli sui passeggeri degli autobus di linea e sanzionati due assuntori di sostanze stupefacenti, entrambi stranieri, ai quali è stata sequestrata la sostanza mentre, dopo un breve inseguimento, è stato rintracciato e denunciato un soggetto destinatario di un Foglio di via obbligatorio: non poteva fare rientro a Falconara, ma è proprio a Falconara che è stato sorpreso.