Spaccio, due ventenni finiscono nei guai

Si appartano per consumare marijuana. La Polizia li scova e denuncia una giovane ragazza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio, agli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Senigallia, diretto dal Vice Questore Dottoressa Mabj Bosco, non è passato inosservata un’autovettura con a bordo quattro giovani che si aggiravano in una zona periferica della città. Fermata l’auto, i poliziotti identificavano quattro giovani ventenni del posto i quali, da subito, palesavano un atteggiamento nervoso tale da indurre il sospetto che potessero occultare stupefacente o quant’altro di illecito.

Durante le fasi del controllo, alla richiesta se detenessero stupefacente, uno di questi consegnava un piccolo involucro contenete sostanza stupefacente del tipo hashish mentre gli altri occupanti negavano di possederne. Sebbene questi negassero il possesso di stupefacenti, l’acume investigativo degli operanti li portava a procedere ad un accurato controllo sugli effetti personali degli occupanti confermando il sospetto iniziale. Infatti, all’interno del marsupio di un giovane, rinvenivano una bustina in cellophane contenete sostanza stupefacente successivamente accertata essere del tipo Marijuana del peso di 33 grammi nonché un bilancino di precisione ed altri elementi che facessero presupporre il possesso ai fini di spaccio. Al termine degli accertamenti la sostanza stupefacente del tipo Marijuana veniva sequestrata e la giovane indagata in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti mentre il possessore dell’hashish, segnalato alla competente Prefettura.

Ulteriore attività investigativa veniva operata dal personale del Settore Anticrimine il quale, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita nei confronti di una cinquantottenne del posto, rinvenivano e sequestravo una pianta di Marijuana con infiorescenza matura che avrebbe prodotto circa 200 grammi di sostanza stupefacente. La donna, dopo le attività, di rito, veniva indagata in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefecenti. I controlli proseguono da parte delle forze dell’ordine per arginare il fenomeno e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti vengono intensificati ogni week-end nei luoghi abitualmente frequentati dai giovani durante la Movida.