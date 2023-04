Spaccio, locali vietati per quattro persone

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa ha firmato quattro divieti di accesso alle aree urbane del comune di Montemarciano nei confronti di altrettanti persone ritenute responsabili di attività spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di due uomini di origine anconetana e due di origine foggiana, tutti di età compresa tra i 20 e i 50 anni, con precedenti e condannati con sentenza definitiva di condanna dal Tribunale di Ancona per i reati di spaccio. La Divisione Anticrimine della Questura di Ancona ha elaborato le quattro misure di prevenzione citate, inibendo ai predetti l’accesso alle aree interessate dai fatti, con divieto di stazionare anche nelle immediate vicinanze dei locali pubblici presenti in loco per due anni, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, ovvero anche di accedere all’interno di tutti i pubblici esercizi ed i locali di pubblico trattenimento, situati in Piazza Magellano, via del Lungomare, via delle Querce e zone limitrofe. Agli stessi è stata anche inibita la possibilità di avvicinarsi alle aree della zona in cui sono presenti Istituti Scolastici. "Grazie alla sinergia operativa tra gli Uffici Investigativi e la Divisione Anticrimine della Questura, grazie alla quale si stanno ottenendo importanti risultati nella rapida individuazione dei responsabili di condotte criminose" le parole del Questore.