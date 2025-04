Fotografa le colleghe in bagno: insospettabile scoperto e denunciato

Ancona, 11 aprile 2025 — Spiava le sue colleghe negli momenti più intimi. In particolare quando andavano nel bagno riservato al personale femminile: le riprendeva con una mini-fotocamera, installata sotto al lavandino e sapientemente direzionata e ben nascosta. Oppure le filmava mentre si stavano rivestendo.

Dove era la fotocamera

Per un totale di 134 foto intime estorte. Il piano ordito da un quarantunenne residente in provincia di Ancona, incensurato, è andato (finalmente) in frantumi quando un dipendente ha notato il dispositivo per puro caso, segnalando al titolare dell’impresa che, a sua volta, si è immediatamente rivolto ai carabinieri di Camerano.

La denuncia

I militari sono entrati così in azione arrivando nell’attività nella quale lavora l’uomo. La piccola macchina fotografica nascosta sotto il lavandino è stata subito sequestrata e portato in Procura. Le 134 immagini, contenute nella memoria della fotocamera, sono poi state analizzate da un analista forense, che ha estrapolato quelle incriminate, ricostruendone la datazione. Gli accertamenti svolti hanno consentito di individuare l’autore dell’attività di spionaggio e denunciarlo all’Autorità giudiziaria, in stato di libertà, per illecite interferenze nella vita privata.