Stabilimento più ecosostenibile: è "Bagni ’77"

Lo stabilimento più eco sostenibile della regione Marche è ‘Bagni ‘77’. Il riconoscimento di Italian Beach Club è andato allo stabilimento del lungomare di Levante: "Siamo felici e orgogliosi che ancora una volta ci venga riconosciuto questo importante ruolo, quello cioè di investire in qualità e sostenibilità – spiega il titolare Filippo Borioni - Grazie alla costante ricerca di prodotti di qualità per il nostro beach bar che tengano conto anche di uno sviluppo sostenibile (siamo gli unici ad avere un caffè certificato fairtrade, utilizziamo prodotti bio da aziende locali e se parliamo di internazionale salmone selvaggio insieme a tanti altri) insieme ad un concreto limite allo spreco di acqua e produzione energia solare, i BAGNI 77 sono diventati un faro in tema.di sostenibilità e balneare. Nel fornire un servizio di qualità, pensiamo al domani e alle generazioni future". Un premio che va ad allungare la lista dei tanti già ottenuti da locali, ristoranti, stabilimenti della spiaggia di velluto: i Bagni ’77 puntano ormai da anni sulla sostenibilità, sull’offerta enogastronomica di prodotti del territorio, ma anche di eventi, organizzati nello stabilimento proprio per portare un po’ di Marche sulla spiaggia di velluto. Un modo per fare conoscere l’hinterland dalla spiaggia ma anche per consigliare, a chi cerca anche un’alternativa alla spiaggia, un territorio ricco di eccellenze.