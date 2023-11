Stand-up comedy alla Fenice con la comicità di Luca Ravenna

Lo stand-up comedian dei record Luca Ravenna arriva, attesissimo, a Senigallia. Questa sera (ore 21) al Teatro La Fenice fa tappa il suo nuovo tour, intitolato ‘Red Sox – Uno spettacolo comico di Luca Ravenna’, prodotto e distribuito da Trident Music.

E’ un grande ritorno sui palchi a distanza di quasi un anno da un 2022 ricchissimo di successi, che ha visto l’artista registrare oltre 30mila presenze in Italia e in Europa, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero. Il nuovo show avrà un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense. Dopo anni trascorsi a scrivere sceneggiature (ad esempio per la sitcom ‘Zio Gianni’ trasmessa da Rai 2), Luca Ravenna si dedica alla stand-up comedy, ottenendo subito grande successo. Dopo aver partecipato ai programmi televisivi ‘Natural Born Comedians’ e ‘Stand Up Comedy’, entrambi su Comedy Central, nel 2018 porta in tour il suo primo spettacolo intitolato ‘In the ghetto’. Parallelamente all’attività di comico svolge quella di autore televisivo, collaborando con programmi come ‘Quelli che il calcio’.

Nel 2021 pubblica tramite la piattaforma The Comedy Club lo spettacolo totalmente improvvisato ‘Luca Ravenna: Improv Special vol.1’, e partecipa come concorrente al game show ‘LOL - Chi ride è fuori’. Nello stesso anno debutta come attore nel film ‘Appunti di un venditore di donne’, con regia di Fabio Resinaro. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Best Eventi, sono disponibili sui circuiti TicketOne (www.ticketone.i)t, Ticketmaster (www.ticketmaster.it) e Vivaticket (www.vivaticket.com): primo settore 40,00 euro più diritti di prevendita, secondo settore 35,00 euro, terzo settore 30,00 euro, quarto settore 25,00 euro. Per informazioni: 0859047726 e www.besteventi.it.

Ma c’è un’altra notizia che farà gola agli estimatori di Ravenna: è disponibile in esclusiva nello store di Sony Music Italy il comedy album ‘568’ in formato vinile autografato. Si tratta di un doppio LP tratto dall’omonimo spettacolo di Luca Ravenna registrato al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano nella primavera del 2022. Con questo disco, prodotto da Sony Music, lo stand-up comedian cerca di portare in Italia un nuovo modo di fruire degli spettacoli di stand-up comedy, innovando la scena e richiamando la tradizione dei vinili comici diffusa negli anni Ottanta.