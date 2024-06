Stop al fumo in spiaggia, via libera ai cani

Cani in spiaggia in fasce orarie consentite, "inizialmente ci saranno gli ausiliari a controllare". Non solo le due spiagge attrezzate per ospitare gli amici a quattro zampe, ma anche dieci stabilimenti dove cani, gatti, pappagalli e conigli possono restare, nell’apposito trasportino sotto l’ombrellone.

Una proposta che amplia il divieto di fumo già esistente in acqua e sulla battigia, un operazione lungimirante, secondo la minoranza in quanto si tratta di un provvedimento attivo già in gran parte della costa adriatica. Ora sarà possibile, dal 30 maggio al 30 settembre, portare i cani in spiaggia: "Siamo d’accordo ma non sulle modalità perché è giusto che ci siano miglioramenti per la nostra città e per chi la frequenta, ma è un provvedimento che non è stato condiviso – spiega Dario Romano, capogruppo Pd –. Non voteremo contro, ci asterremo". Romano ha parlato anche del possibile allungamento del servizio di salvamento, per equipararci alle altre città. Emendamenti bocciati è la parola della consigliera di Vola Senigallia Stefania Pagani che come Romano si schiera contro una mancanza di condivisione dei provvedimenti, che tra l’altro, secondo la consigliera, sarebbero dovuti essere discussi prima e non a stagione iniziata.

La consigliera del Pd Margherita Angeletti ha chiesto la possibilità di fare uno sgambatoio a Marzocca, la frazione più popolata della spiaggia di velluto.

Divieto di fumo in spiaggia, nelle aree giochi e sotto gli ombrelloni, anche in questo caso l’opposizione si è infuriata per la mancata condivisione. Si è parlato anche del limite dei 30 km/h su cui il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile ha puntualizzato la mancanza di una segnaletica orizzontale, ma anche la possibilità di farlo rispettare sul lungomare.

Il sindaco ha spiegato che, con il personale presente, è difficile riuscire a controllare che il limite venga rispettato se si va a 32 e non a 30, ma anche che i residenti di alcune zone, come quelli di Ciarnin hanno chiesto la possibilità di alzarlo a 50 km/h. Il consigliere di Vivi Senigallia Lorenzo Beccaceci ha portato sui banchi del consiglio comunale la problematica relativa al rifacimento dei bagni pubblici sul lungomare Mameli: " Dal 1 luglio saranno agibili" le parole dell’assessore all’ambiente e al porto Elena Campagnolo. Una risposta che non ha soddisfatto il consigliere Beccaceci che avrebbe voluto più tempestività nei lavori.