Strage di Corinaldo, Fedez e Sfera Ebbasta testimoni: venerdì i rapper in aula

Strage di Corinaldo: a sinistra le vittime, a destra Fedez e Sfera Ebbasta

Corinaldo (Ancona), 17 marzo 2023 – Non ricordano e non vogliono nemmeno farlo con l’aiuto degli psicologi perché quella sera, qualcuno che era lì come loro, a casa non è più tornato. Ieri è stato il giorno dei sopravvissuti nel processo bis della strage di Corinaldo. Due dei sette minorenni che la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 finirono ricoverati in Rianimazione, in gravi condizioni, hanno testimoniato in aula. [Missing Caption] Prima è toccato a Michele Fiscaletti, oggi 22enne, poi a Thomas Renzi, oggi 19enne. Due testimoni di parte civile convocati dagli avvocati Alessandro Sorana e Elisabetta Gaetti che li rappresentano insieme ai loro familiari nel procedimento dove si farà luce sulle responsabilità relative alla sicurezza del locale e alle procedure che hanno portato la commissione di vigilanza a rilasciare la licenza per pubblico spettacolo. La notte maledetta era la notte in cui alla Lanterna Azzurra il pubblico di giovanissimi aspettava di sentire il loro idolo, il trapper Sfera Ebbasta. Lo vedranno con ogni probabilità tra sette giorni. Gionata Boschetti infatti, il nome all’anagrafe di Sfera, è stato di nuovo convocato come teste dell’accusa per l’udienza del 24 marzo, venerdì prossimo, insieme al suo manager Pablo Miguel Lombroni...