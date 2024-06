Studio di due studentesse sulla mobilità: i risultati

"Hai mai sentito parlare di progetto città 30?". L’83,3% degli intervistati risponde "no" e solo il 16,7% sì. E’ solo uno dei dati immersi dal questionario elaborato da Valentina Romano e Chahat Kumar, due ragazze di 18 e 17 anni che stanno facendo un progetto di alternanza scuola-lavoro alla Cisl. Il loro è un progetto che analizza la mobilità e la sicurezza stradale sul nostro territorio. Tra le domande rivolte ai residenti in Vallesina: ‘Pensi che l’Italia sia arretrata rispetto al resto dei paesi europei per la sicurezza di suoi cittadini?’ "Il 77,8% ha risposto sì e solo il 29,2". Sull’utilizzo del mezzo di trasporto "principalmente per spostarsi usa la macchina l’83,3% degli intervistati". Le due giovani hanno analizzato anche i dati dei decessi sulla strada e infortuni in itinere come evidenziano Danilo Capogrossi e Giovanni Giovannelli, responsabile Cisl. Tra le criticità analizzate anche sentendo Anteas, l’assalto dei genitori con le auto alle scuole nel momento di ingresso ed uscita nei plessi dei loro figli. E la necessità di rivedere il trasporto pubblico.