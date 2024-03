Summer ed Rds, definite location e date

Stesso format per l’edizione 2024 del Summer Jamboree, in piazzale della Libertà torna anche il Motordrome. Il 21 e il 22 giugno sono le date individuate per Rds Summer Festival, la spiaggia di velluto è una delle sei tappe del tour che anche per questa edizione prevede un main stage con musica e village. Sono venticinque gli artisti che verranno suddivisi nelle varie tappe del tour radiofonico, ai big si alterneranno, come già avvenuto durante la scorsa edizione, artisti emergenti.

Previsti anche per questa edizione più di cento passaggi radiofonici, ma la pubblicità della spiaggia di velluto passerà anche dai social e attraverso una ‘videocartolina’. Non mancheranno stand e giochi nel village che sarà allestito in piazza Garibaldi, location che consente facilmente di garantire l’accesso a un numero definito di persone e di svolgere l’evento in piena sicurezza. Il Summer Jamboree 2024 si svolgerà dal 27 luglio al 4 agosto: il dance camp si svolgerà nel foyer del Teatro La Fenice, nella Sala del Fico del Palazzetto Baviera, mentre il Boot Camp sarà alla Rotonda a Mare. Torna l’Hawaiian Beach sul lungomare Mameli, che dal post pandemia ha sostituito l’Hawaiian Party, una delle serate di punta del festival. Anche in questa edizione, tra le location individuate a ospitare il Festival Internazionale di Musica e Cultura anni ’50 è il Mascalzone e in piazzale della Libertà, per il secondo anno consecutivo torna il Motordrome. Come sempre il Rockin’ Village sarà organizzato in piazza Manni, giardini della Rocca Roveresca e piazza del Duca, dove sarà allestito il vintage Market. Il palco principale sarà allestito in piazza Garibaldi, dove le band si esibiranno fino alle 2 di notte. Due gli artisti che si esibiranno ogni serata. Restano ancora top secret i nomi degli ospiti. Come ogni anno si ballerà anche alla Rotonda a Mare (aperta a 400 persone), da mezzanotte alle 4. Venerdì 2 agosto sarà la volta del walk-in tattoo nell’ex pescheria del Foro Annonario. E come da tradizione il venerdì, al Teatro La Fenice, sarà la serata dedicata al Bourlesque e sabato 3, da piazza Simoncelli, che sarà trasformata in un parcheggio d’auto d’epoca per tutta la durata del Festival, partirà alle 16,30 la sfilata delle auto in attesa della Big Band che salirà sul palco di piazza Garibaldi alle 21,30.