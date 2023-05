"Suo nipote è nei guai", truffata un’anziana

Hanno approfittato della buona fede di tantissimi anziani per sottrarre loro denaro. Tra le vittime c’è anche una numanese di 95 anni. I militari sono riusciti a risalire alle persone che avevano ricevuto la solita telefonata del falso avvocato, durante la quale le stesse vengono avvisate che un loro caro si trova in difficoltà giudiziarie e per risolverle sarebbe stato sufficiente pagare una somma di denaro oppure oggetti in oro. La donna, in particolare, si sarebbe accorta di aver subito la truffa pochissimo dopo, quando ormai però il danno era stato fatto. Solo a quel punto, per tramite di un parente, si è rivolta alle forze dell’ordine per ricevere aiuto. Grazie alla collaborazione dei Carabinieri di Numana, di Cupra Marittima e di Rieti, gli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Cassino, provincia di Frosinone, lo scorso fine settimana, in due momenti diversi ma sempre in territorio laziale, hanno fermato due uomini alla guida di altrettanti mezzi.

Gli occupanti hanno mostrato nervosismo al momento del controllo, dando versioni discordanti tra loro circa il viaggio, motivo per cui gli agenti hanno deciso di perquisirli. Le intuizioni si sono rivelate in entrambi i casi positive perché negli slip di uno di loro sono stati trovati circa duemila e 500 euro e diversi monili in oro. Per coloro che si trovavano sulla seconda auto la perquisizione più meticolosa ha portato al rinvenimento di tanti oggetti preziosi, nascosti nella parte sottostante il cruscotto lato guida, dietro una plastica a copertura. Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere che quanto rinvenuto era provento non di furto vero e proprio ma delle truffe perpetrate ad anziani con, appunto, la tecnica ormai collaudata della telefonata. Tutti i fermati sono stati denunciati in stato di libertà. La refurtiva è in corso di restituzione.

E’ alta la preoccupazione degli abitanti della vallata in queste ore anche per movimenti sospetti già segnalati ai carabinieri nella zona di Osimo: l’altro ieri pomeriggio quattro ragazzi si aggiravano per via Marco Polo quando, a un certo punto, sono stati visti saltare all’interno di un’area privata. Alcune persone hanno urlato loro contro e chiamato i militari. All’arrivo dei carabinieri si erano già dileguati. Prima di entrare in quell’area nelle pertinenze di un’abitazione, erano stati visti fotografare alcune case.

Silvia Santini