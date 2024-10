Suonano le campane: il sogno di don Giuliano

Il sogno di don Giuliano oggi sarà non solo realtà ma anche festa per l’intera comunità che ci ha creduto. Terminati i lavori lo scorso mese, torneranno a suonare oggi, durante una cerimonia ad hoc (inizio alle 11 dopo la messa delle 10), le quattro campane di don Giuliano Gigli il parroco che ha appena compiuto 96 anni. Lo scorso anno, come raccontato dal Carlino, aveva persino venduto la propria auto per coronare il suo sogno: ristrutturare il campanile della chiesa di Michele Arcangelo di Rosora lesionato dal sisma e sentire appunto di nuovo suonare Squilla, Crocefissa, Rosaura e Campanone. Dopo gli interventi del sindaco Fausto Sassi, dei progettisti, degli amministratori diocesano e parrocchiale e delle autorità regionali sarà eseguito il concerto di campane. Il campanile della chiesa aveva bisogno di riparazioni e delle quattro campane ne suonava una sola, don Giuliano Gigli ha deciso di vendere la sua auto per pagare i lavori di sistemazione, dopo che la Cei aveva deciso di stanziare il 75% dell’importo per procedere ai lavori di sistemazione. Anche la Regione ha poi partecipato alla causa e l’intera comunità ha contribuito al sogno di Don Giuliano.