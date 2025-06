Svolta per lo Chalet dei Giardini: ora riapre. Dopo tre bandi deserti è arrivata la "Gimo"

La città potrà tornare a veder rivivere lo Chalet dei Giardini Pubblici Regina Margherita, luogo di affezione per generazioni di cittadini. Con Delibera approvata ieri, la Giunta Comunale ha infatti affidato in concessione lo storico locale estivo, che potrà così tornare a essere il punto di ritrovo dei fabrianesi. Dopo tre avvisi pubblici andati deserti, a seguito della valutazione della proposta pervenuta dalla società Gimo sas, l’amministrazione comunale ha giudicato positivamente l’offerta pervenuta, procedendo ad affidare la concessione. L’affidamento avrà una durata di 9 anni, con condizioni economiche speculari a quelle dell’ultimo bando.

"E’ una grande soddisfazione – dichiara il sindaco Daniela Ghergo - poter comunicare alla città che questa estate, ormai prossima, potremo tornare a frequentare lo Chalet dei nostri giardini pubblici. Si è trattato di un percorso non facile, ma la proposta pervenutaci dall’impresa commerciale Gimo ci ha convinto ad affidarle la concessione del luogo estivo più caro ai fabrianesi. Si tratta di una società con una comprovata esperienza nel settore, avendo in gestione due locali simili nella provincia di Ancona, che ha formulato proposte interessanti anche riguardo le iniziative da garantire nel corso dei mesi di apertura. Ringrazio gli uffici che hanno gestito la concessione, il loro lavoro ha condotto al risultato che abbiamo perseguito negli ultimi due anni. Con l’apertura dello chalet, che avverrà entro il mese, i nostri ragazzi torneranno ad avere un importante luogo di aggregazione e la città un punto di riferimento per lo svago estivo. L’esperienza imprenditoriale del concessionario garantirà anche l’attrattività del locale rispetto alle aree interne: questo rappresenta un ulteriore tassello per il rilancio della città".

L’assessore Raffaela Busini afferma: "L’apertura dello Chalet rappresenta un segnale positivo per la nostra città. La scelta di affidarne la gestione a un imprenditore esperto del settore, che già coordina con successo altri due Chalet, fa ben sperare per la qualità dell’offerta e la continuità del servizio. La programmazione prevista non è solo un arricchimento culturale e sociale, ma anche un’opportunità concreta di aggregazione".