T-red col contasecondi per "evitare" le multe

In vista della stagione estiva arrivano i contasecondi nei semafori t-red. A protestare per le multe erano stati non solo i senigalliesi, ma anche diversi turisti che si erano visti recapitare la sanzione una volta rientrati in città.

E così, dopo proteste e richieste da parte dell’opposizione, gli Amministratori non hanno atteso oltre ed hanno già dotato il t-red installato all’incrocio tra viale IV novembre e via Mercatini di un contasecondi. Lo stesso che dovrebbe arrivare a breve nel t-red installato all’incrocio tra via Raffaello Sanzio e via Cilea. I semafori erano stati installati per migliorare la sicurezza in alcuni incroci che si erano rivelati, in più occasioni, pericolosi, invece hanno aumentato il rischio di tamponamenti a causa delle auto che ‘inchiodavano’ per evitare la sanzione.

Sul piede di guerra, nonostante l’arriv o dei contasecondi, restano i residenti di via Cilea: non cessano le proteste legate al traffico intenso e al conseguente inquinamento che devono subire i residenti che da anni invocano una rotatoria. Code che in questi mesi si sono manifestate ancora di più a causa dell’intransitabilità del ponte Garibaldi e che costringono i residenti a tenere le finestre sempre chiuse.