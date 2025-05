Team multidisciplinari per il carcinoma epatocellulare

Team multidisciplinari per la gestione dei casi di carcinoma epatocellulare: la sfida dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche a una delle patologie più frequenti. Nuove possibilità terapeutiche applicate all’interno del polo di Torrette in grado di combattere e vincere la battaglia contro questa forma di neoplasia. Fondamentale l’applicazione di un PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali) per assicurare cure appropriate ai pazienti, marchigiani, ma anche in arrivo da Umbria, Abruzzo e altre regioni. Stiamo parlando del principale tumore primitivo del fegato.