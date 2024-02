"Teamsystem dona oltre 30 computer"

Consegnati i 33 computer che Teamsystem ha donato al Comune e che, per il tramite dell’Azienda servizi alla persona (Asp 9), sono stati assegnati a famiglie con minori in marginalità economica. I dispositivi non erano più considerati performanti alle complesse necessità dell’azienda, ma adatti ad un uso ordinario. Di qui il protocollo d’intesa firmato in Municipioper contrastare la povertà educativa e combattere il digital divide. "I pc – dicono dal Comune – sono stati assegnati a 28 famiglie individuate dall’Asp 9 (equamente suddivisi tra 14 di nazionalità italiana e altrettanti di origine straniera, tutte con due o più figli) per 63 beneficiari tra bambini e ragazzi fino a 17 anni di età". Alla consegna sono intervenuti il presidente del Consiglio Luca Polita e la presidente di Asp Ambito 9, Gianfranca Schiavoni, accolti da Michele Romano Giamba, responsabile qualità-ambiente-sicurezza dell’azienda. "Così – fa Polita – si garantisce da un lato la circolarità di beni informatici e dall’altro il loro utilizzo da parte di chi ha maggiori difficoltà di accesso a tali strumenti". "Nostro compito – Schiavoni – è avvicinare sempre più aziende del territorio alla realtà dell’Asp Ambito 9 e renderle sensibili al tessuto sociale".