Tenta la truffa a un anziano, ma finisce in trappola: arrestata

Hanno utilizzato una tecnica ormai consolidata e spietata, fino a convincere un anziano a prelevare dei soldi – 3mila euro – da consegnare ai suoi aguzzini, celati dietro l’immagine di falsi carabinieri e avvocati, in quanto suo figlio aveva investito una donna in gravidanza e, per liberarlo, avrebbe dovuto pagare in denaro. La ormai tristemente solita truffa che i malviventi mettono in pratica colpendo gli anziani.

Ci hanno pensato i carabinieri del Norm di Jesi, però, a stroncare l’ennesimo raggiro, venerdì pomeriggio, arrestando una 21enne pugliese incensurata per la tentata truffa ai danni di un 76enne del posto.

L’uomo era stato contattato telefonicamente sull’utenza fissa. Durante la conversazione, gli era stato chiesto di consegnare 6mila euro, poi ridotti alla metà, ad una persona di loro fiducia, che si sarebbe presentata sotto casa.

La vittima si è recata presso uno sportello Bancomat per prelevare la somma.

Durante il tragitto però, ha riflettuto sull’atipicità della richiesta ed ha contattato il figlio per avere conferme. Scoperto l’inganno ha chiamato i carabinieri che si sono appostati nel condominio in cui insiste l’abitazione del nonnino.

Fino a quando non si è presentata una ragazza la quale, precisando di essere la persona incaricata dal legale per il ritiro del denaro, ha richiesto la consegna del denaro.

A questo punto la donna è stata bloccata dai militari. Ieri il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto ed applicato all’arrestata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia dorica.

Incredibile ma vero, proprio venerdì erano piovute decine di telefonate alla Centrale operativa dei carabinieri di Jesi per tentate truffe agli anziani. Guardia altissima in un territorio come le Marche, che si sta rivelando particolarmente sensibile.