Tentano il colpo in una tabaccheria

Ancora colpi messi a segno e tentati nella notte. Nel mirino dei ladri probabilmente martedì notte la tabaccheria Memè di via Gramsci. Con un oggetto contundente i malviventi hanno provato sfondare la vetrata di ingresso non riuscendo però a raggiungere l’obiettivo. Grazie all’allarme e alla videosorveglianza non solo il colpo è stato sventato ma ci sarebbe anche la possibilità di arrivare ai responsabili. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia jesina. Si tratterebbe di due malviventi pronti a rubare gratta e vinci o forse tabacchi. Il modus operandi è analogo a quello del colpo messo a segno alla parruccheria di via Mercantini, proprio nella stessa notte. In quel caso però i malviventi sono riusciti a sfondare la vetrata d’ingresso andando diritti alla cassa dove hanno trovato poco meno di cento euro. Cresce la preoccupazione per i furti che continuano a registrarsi in città ai danni di attività commerciali ma anche all’interno delle abitazioni private. La raccomandazione è sempre quella di segnalare persone o movimenti sospetti alle forze dell’ordine.