Maiolati Spontini (Ancona), 5 ottobre 2021 - Accoltella la moglie e poi rivolge la lama su se stesso: è in gravissime condizioni all’ospedale regionale di Torrette una mamma di origini tunisine di 35 anni anni, la quale da oltre venti anni vive nella popolosa frazione di Maiolati. Ricoverato e piantonato in ospedale anche il marito, 45 anni, origini tunisine anche lui le cui condizioni non sarebbero gravi.

L’accoltellamento è avvenuto stamattina poco prima delle 7, in casa, Largo II Giugno a Moie dove in pochi istanti sono arrivati il 118 con l’eliambulanza, le pattuglie dei carabinieri. A dare l’allarme sarebbe stata una vicina che sentiva piangere dal terrazzo un bambino, uno dei due figli della donna che poco dopo è stata trasportata in eliambulanza a Torrette in gravissime condizioni. Si trova ora in sala operatoria dove i medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita. Si tratterebbe di una famiglia riservata e tranquilla. Sia la moglie che il marito lavorano in aziende della zona e non ci sarebbero state in precedenza avvisaglie di un comportamento violento da parte dell’uomo.

La Procura di Ancona sta procedendo per tentato omicidio nei confronti dell'uomo. L'uomo, che dopo aver accoltellato la moglie si è ferito con la stessa armaè riuscito comunque a essere interrogato dal pm Irene Bilotta: le ferite sono comunque non gravi. Ricoverato all'ospedale di Ancona, l'uomo è piantonato in stato di fermo. Le condizioni della donna, raggiunta allo stomaco e sottoposta ad intervento chirurgico, sono gravissime.