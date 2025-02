Terra di benessere, ecco un forum sulla qualità della vita

Ad Ascoli Piceno, tra il 27 e il 30 marzo, "In Life - International Quality Life Forum", un’iniziativa destinata a diventare un punto di riferimento globale sui temi del benessere, dell’ambiente, della salute e della cultura. L’evento nelle Marche ‘Terra di Benesserè, è stato presentato oggi alla Bit (Borsa internazionale del Turismo) di Milano dall’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini. In Life - International Quality Life Forum si svolgerà nello storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, simbolo di un territorio che punta sulla cultura e sull’innovazione per promuovere il benessere collettivo. Ospite d’eccezione per sostenere l’importante iniziativa è stato il giornalista e conduttore Rai, Massimiliano Ossini.

L’evento nasce su ispirazione del World Economic Forum di Davos ed è reso possibile grazie alla legge regionale del 2023 che riconosce le Marche come "Terra del benessere e della qualità della vita". Si tratta del "primo forum internazionale sulla qualità della vita, catalizzando l’attenzione di grandi esponenti del mondo culturale, scientifico ed economico". "Accenderà i riflettori sulla città marchigiana che lo ospiterà, legando il suo nome a un evento dal respiro mondiale". "Le Marche - ha spiegato Antonini - rappresentano il luogo ideale in cui ospitare un forum sulla qualità della vita, per la sua bellezza e soprattutto per i valori espressi e custoditi dai suoi abitanti. I rapporti umani e l’interazione tra l’uomo e l’ambiente, la cura del tutto e il mantenimento di priorità quotidiane ormai perse in gran parte del mondo, posizionano lo stile di vita marchigiano tra i primi posti a livello internazionale". "È con grande soddisfazione che oggi sono qui - ha detto Ossini - per presentare questo progetto che poi si espanderà a livello internazionale ma che è nato tempo fa proprio camminando lungo i sentieri delle Marche. Un progetto che unisce tanti fattori, la cultura, l’agricoltura, l’ambiente e il cibo. Questa regione possiede un dono speciale ed è quello di avere ciò che si sta perdendo: la socialità tra le persone. Le Marche - ha sottolineato il conduttore tv - sono cresciute anche attraverso l’alimentazione, l’agroalimentare. Io non sono nato nelle Marche, ho vissuto all’estero ma poi ho deciso di vivere nelle Marche. Quando ho conosciuto il territorio marchigiano me ne sono talmente innamorato e secondo me qui si trova l’elisir di lunga vita".