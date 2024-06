Terzo posto per Simone Santarelli alla otto ore di Spa Francorcamps

Torna il sorriso sul volto del motociclista senigalliese Simone Saltarelli, che conquista il terzo gradino del podio in occasione della 8 ore di Spa Francorchamps in Belgio nel motomondiale endurance. In sella alla Kawasaki 1000, categoria superstock, del team francese 33 Louit April Moto, insieme ai compagni di squadra – il francese Giullaume Antiga e lo spagnolo David Sanchis – Saltarelli ha portato nel gruppo dei primi la squadra, fino a permettere di conquistare al team il terzo posto. La gara si è svolta partendo alle ore 13 con arrivo alle 21 di domenica, per circa 200 giri del percorso lungo circa 7 km, con medie vicine ai 180 km/h. "Grandissima soddisfazione essere qui sul podio – evidenzia il senigalliese – e potevamo fare ancora meglio, ma un problema tecnico all’inizio gara ci ha fatto tornare ai box e perdere un minuto e mezzo per risolverlo. Siamo comunque riusciti a rimontare e conquistare questa preziosissima posizione, va bene così". Grande euforia nel team che è attualmente campione del mondo di categoria, dopo il brutto 0 punti ottenuto nella prova precedente a le Mans a causa del ritiro per rottura della moto. Il pilota senigalliese, classe 1985, anche quest’anno oltre a disputare il mondiale endurance è impegnato pure nel campionato italiano velocità: il mondiale tornerà soltanto a settembre mentre l’estate sarà tutta concentrata sul tricolore, già dal prossimo fine settimana quando si correrà sul circuito del Mugello che qualche giorno fa ha visto il trionfo di Bagnaia in Moto Gp.

Andrea Pongetti