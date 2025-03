The Begin Ancona, primo ko playout. Ma un punto c’è

Campobasso

3

The Begin

2

ENERGYTIME : Fabi 7, Giani, Margutti 14, Zanettin, De Nigris (L), Del Fra, D’Amico, Diana 4, Calitri (L), Orazi 3, Diaferia, Rescignano 7, De Jong 5, Morelli 34. All. Bua.

THE BEGIN VOLLEY ANCONA: Kisiel 22, Giorgini (L), Larizza 1, Giombini (L), Pulita 2, Albanesi 1, Gasparroni, Andriola 8, Ferrini 18, Sacco 7, Santini, Umek 14. All. Della Lunga.

Arbitri: Lanza e Pescatore.

Parziali: 23-25, 25-23, 22-25, 25-17, 15-11.

Al PalaVazzieri la The Begin Ancona incontra il primo ko dei playout, anche se guadagna comunque un punto che fa classifica. La prestazione dei ragazzi di Della Lunga, in vantaggio 2-1, lascia a desiderare nella seconda parte del match. Nel primo set Ancona sembra prendere il largo con Kisiel e Sacco in evidenza, finché Rescignano non infila una serie di battute con cui mette in difficoltà la ricezione dorica e prova a risalire la china, dall’8-15 al 12-15. Un leggero margine che i dorici si portano fino ai momenti decisivi del set, per allungare poi con un attacco e una battuta di Ferrini (18-23). Nel finale la The Begin suda oltre il dovuto prima del punto decisivo con Andriola. Nel secondo set dopo un inizio favorevole ai ragazzi di Della Lunga prevale l’equilibrio. Che Campobasso prova a rompere con De Jong e Morelli (14-16). Kisiel ricuce lo strappo (19-19) ma poco dopo sbaglia il servizio: 23-22 agli avversari. E Morelli firma la palla del set per Campobasso. Combattutissimo il terzo set in cui i dorici non perdono mai la testa e che portano a casa per 25-22. Poi il blocco Campobasso reagisce e prende il volo nel quarto set. Dorici in palla, per Campobasso tutto facile anche nel tie-break.