The Begin vola a Cagliari. Contro il Cus partita chiave

La The Begin Ancona si prepara alla trasferta di Cagliari, dove domenica alle 18 sarà impegnata contro il Cus per la quarta di ritorno. Una partita chiave, per Ferrini e compagni, reduci dall’ottima prova fornita contro Mantova coincisa, purtroppo, con una sconfitta al tiebreak. The Begin nona in classifica a 12 punti, Cus Cagliari settima a 17, all’andata al PalaPrometeo finì 3-1 per la squadra anconetana che, dunque, domenica dovrà fare i conti anche con la voglia di riscatto dei cagliaritani. Il buon momento dei dorici, però, lascia aperta la strada per una possibile affermazione esterna, assolutamente auspicabile sotto il punto di vista anconetano, visto anche che in casa The Begin in questo momento i punti servono come il pane. Tra l’altro l’unica affermazione esterna, finora, è quella di Belluno del 17 novembre. Intanto Tommaso Larizza torna sul ko di domenica scorsa contro il Mantova: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, la classifica parla chiaro. Personalmente nel girone di andata la squadra che mi aveva impressionato di più era stata Mantova. Noi siamo partiti molto bene e li abbiamo messi sotto pressione vincendo due set, frutto di un bel gioco. Poi Serafini ha cambiato completamente squadra, inserendo giocatori che in questo campionato è un lusso avere in panchina. E noi siamo andati in difficoltà, abbiamo iniziato a fare qualche errore e loro sono stati bravi ad approfittarne. La vittoria del terzo set ha rimesso tutto in gioco, ridando fiducia ai nostri avversari. Un peccato perché eravamo ad un passo da una bella vittoria. Nonostante la sconfitta voglio però sottolineare che nelle ultime due partite contro due squadre tra le più forti del girone, abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Dobbiamo lavorare sui dettagli".

g. p.