Tipicità in blu Un viaggio attraverso il mare

Una giornata ricca di suggestioni, quella di oggi ad Ancona, dove il mare incontra innovazione, cultura e gusto nella cornice di Tipicità in Blu, il festival che racconta l’anima blu delle Marche. Si parte di prima mattina con "Visita il Cantiere", un’occasione unica per entrare nel cuore di Fincantieri, uno dei colossi mondiali della cantieristica navale. Partenze dalla Mole Vanvitelliana, dove continua il viaggio espositivo con la mostra Uomini delle Navi e Rinascimento Marchigiano, tra arte, memoria e futuro.

Il pomeriggio è all’insegna del mare che cambia, con l’evento promosso da AMAP – Agenzia Marche Agricoltura Pesca, dalle ore 16.30 al Club ’Amici del Mare’. A condurre l’incontro sarà la giornalista Erika Mariniello, volto noto del racconto turistico e sostenibile in Italia. In programma un viaggio tra i progetti e le iniziative che guardano al futuro della pesca e dell’acquacoltura: dalla transizione energetica delle imbarcazioni al riuso dei rifiuti marini per costruire una blue economy circolare e resiliente. Spazio, quindi, al racconto dei progetti europei 3EFISHING e JOINABLE che coinvolgono direttamente pescatori e comunità costiere, trasformandoli in protagonisti della tutela del mare.

Non mancheranno le testimonianze dirette dei pescatori, le pillole video dedicate alla biodiversità e una degustazione di specie ittiche minori, spesso escluse dal mercato, ma fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema marino. Sempre a Marina Dorica, alle 18.30, riflettori puntati su "Conero in Pillole", il libro firmato da Andrea Bevilacqua, che torna con la sua seconda edizione dopo il successo della prima. A impreziosire la presentazione, gli assaggi iconici dello chef Andrea De Carolis, ispirati al territorio del Conero e al suo immaginario gastronomico.

Un’intera giornata da vivere tra esperienze, incontri e sapori, dove la cultura del mare si fa protagonista e invita tutti a guardare al futuro… con il vento in poppa.