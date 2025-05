Tolta la cittadinanza a Mussolini: ok dal Consiglio

"Storico giorno per il Comune di Castelfidardo. L’altra sera il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini". Ad affermarlo il M5s alla maggioranza che ha accolto la mozione presentata da Pd-Bene in Comune. Una cittadinanza ottenuta il 24 maggio 1924 in tantissimi comuni italiani tra cui anche Osimo che non l’ha revocata: "La revoca di tale onorificenza oggi rappresenta un atto simbolico per prendere le distanze da quel periodo storico e riaffermare i valori democratici e antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana".