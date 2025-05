Tommaso Dati trionfa al Città di Castelfidardo – Trofeo Cisel

E’ stata volata, ma non lo sprint solito del gruppone. Sul traguardo in leggera pendenza del Cerretano ieri si sono presentati in dieci a contendersi il Città di Castelfidardo – Trofeo Cisel, seconda e ultima gara della 43esima Due Giorni Marchigiana, competizione ciclistica internazionale per élite e under 23.

A trionfare nello sprint ristretto Tommaso Dati, portacolori della Biesse Carrera Premac, in queste ultime settimane in forma smagliante visto che sulle strade fidardensi ha colto la terza vittoria nel giro di una ventina di giorni.

Il ciclista toscano mette dietro Lorenzo Quartucci e Rojas Naranjo Vicente, con Dati - classe 2002 - che esce bene negli ultimi duecento metri dopo avere preso la ruota del campione uscente Tsarenko andando a trionfare e collezionando l’enplein di maglie: suo il Città di Castelfidardo – Trofeo Cisel, la combinata Semar in virtù dell’abbinamento con il quarto posto di sabato e la Challenge del circuito Cappello d’oro.

"Vincere è bellissimo, farlo in una corsa così prestigiosa ancora di più: sinceramente eravamo partiti con altre ambizioni, perché doveva fare la gara un altro ragazzo e inizialmente ho provato a portare via un po’ di uomini - racconta Dati dopo il traguardo -. Ma nella fuga erano presenti un po’ tutte le squadre e si è trovato l’accordo guadagnando un vantaggio che ha sfiorato i quattro minuti. E’ stata una volata lunga in cui ho cercato di agire d’astuzia controllando i team in maggioranza numerica".

Un successo con dedica "alla famiglia e alla squadra". Il tutto alla fine di una gara dal ritmo subito elevato (la media ha sfiorato i 47), in cui già al 30esimo km il ritardo accumulato dal gruppo era superiore al minuto e mezzo con 16 uomini efficacemente in avanscoperta: ruote veloci da cui man mano si è sfilata qualche unità, rimanendo in dieci - tre under 23, sette elite. L’ucraino Tsarenko tenta di anticipare tutti, ma è sprint che Dati fa suo.

"Due giorni splendidi sia sotto il profilo climatico che agonistico" il commento del presidente dello Sporting Club Sant’Agostino Bruno Cantarini che ha stretto in un abbraccio di gratitudine tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della Due Giorni.

Il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani nel congratularsi con atleti e organizzatori per il "capolavoro sportivo", ha dedicato anche un ricordo speciale all’amico Mirco Soprani.

Ed ecco l’ordine di arrivo della gara che ha visto ben 172 partenti 172 con 40 ritirati e una media di 46,642: 1) Tommaso Dati (Biesse Carrera Premac) in 3h 51’ 33"; 2) Lorenzo Quartucci (Solution Tech Vini Fantini) s.t.; 3) Rojas Naranjo Vicente (VF Group Bardiani); 4) Jasim Al Ali Saif Abdulla (Team Emirates); 5) Santiago Ferraro (VF Group Bardiani); 6) Federico Guzzo (Padovani); 7) Matteo Regnanti (Team Hopplà); 8) Raffaele Veneri (Sissio Team); 9) Leonardo Volpato (Campana imballaggi); 10) Kyrylo Tsarenko (Solution Tech Vini Fantini) a 00:03’.