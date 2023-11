Torna a casa e lei è ubriaca: scoppia una lite, arriva la polizia

Quando il gatto non c’è, i topi ballano. Ma se il gatto è il marito che viene minacciato con un coltello dalla compagna ubriaca, beh, allora le cose cominciano a mettersi male. È accaduto mercoledì sera, nel quartiere di Vallemiano.

Ad allertare la polizia sarebbe stato proprio il compagno (straniero) della ragazza. I due pare convivano stabilmente a Vallemiano.

Tornato a casa, il giovane ha trovato la donna ubriaca fradicia.

Per questo ne sarebbe nata un’accesa discussione: "Ma si può sapere perché ti ubriachi sempre?", ripeteva lui. Che appena varcata la soglia di casa, si è praticamente ritrovato la fidanzata di fronte con un coltello. Un faccia a faccia inaspettato, che sarebbe potuto degenerare.

È così che lei avrebbe voluto risolvere la questione, a botte. Immediata la chiamata al numero di emergenza (Nue) 112. Sono stati gli agenti di via Gervasoni a riportare la calma in casa. Sul posto, anche i sanitari del 118, che hanno trasportato l’ubriaca in ospedale.

n.m.