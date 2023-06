Torna "Sound Around Senigallia": proposti i vari generi musicali

Una rassegna che omaggia la musica coinvolgendo diversi generi, con band che suoneranno e coinvolgeranno il pubblico in modo speciale. Ma anche un’occasione per incontrarsi nelle bellissime e suggestive piazze del centro ed apprezzare dei bravissimi musicisti, vivendo grazie a loro dei momenti piacevoli ed emozionanti.

Tutto questo è ‘Sound Around Senigallia’, evento che animerà la città del ‘Summer Jamboree’ oggi a partire dal tardo pomeriggio (ore 19.15). Il primo appuntamento è con Frida Neri in piazza Saffi. Un quarto d’ora dopo si raddoppia. Alle 19.30, infatti, le formazioni che si esibiranno saranno due: la Trequila Boom Band in piazza del Duca e l’Alvear Quartet presso la Porta Lambertina.

Alle ore 20 il Foro Annonario si riempirà dell’allegra musica delle Girlside, mentre alle 21 la Compagnia Accademia Creativa si esibirà per le vie del centro. Due i concerti previsti alle ore 21.30: The Superobot Light Show, in piazza Roma e Lucio Matricardi in piazza Saffi. Ritorno in piazza del Duca alle ore 22 per il concerto dei Frutti Freschi, e di nuovo alla Porta Lambertina (ore 22.15) per il concerto dei Rinomatti. L’ultimo nome in cartellone è quello dei Crotalo, attesi al Foro Annonario alle 22.30. Inutile dire che ci sarà musica davvero per tutti i gusti, per la gioia di residenti e turisti.