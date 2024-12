Torte e biscotti fatti "Con amore"

Da quel sogno nato tra le mura domestiche, a forma di "home food", nel luglio 2022, alla realtà di una pasticceria artigianale. Il filo conduttore nella vita di Sara Pierdicca, imprenditrice 29enne, è l’amore per quella passione trasformata in un lavoro. E ‘Con amore lab’ è il nome della sua attività, inaugurata di recente in via Farinelli. Gli inizi e quelle torte su prenotazione. La capacità di crescere e farsi apprezzare da un pubblico ampio, esigente ma al contempo in grado di riconoscere le sue abilità. Lei in produzione, il papà per le vendite. "I prodotti che proponiamo sono artigianali e fatti con materie prime di qualità – spiega Sara –. In negozio si possono acquistare biscotti, ciambelloni marchigiani e crostate, ma anche prodotti freschi come paste della domenica, torte e semifreddi". C’è poi la "chicca" della colazione. "Con una formula particolare: c’è una macchinetta a disposizione dei clienti che, dopo aver acquistato la capsula, possono farsi il caffè in autonomia. Al banco si possono trovare prodotti caserecci. Non i classici croissant". E ora arriva Natale: Sara è pronta a stupire tutti. Con amore, of course.