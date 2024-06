Tra bellezza e artigianato locale. Alla ricerca della nuova Miss Conero

Bellezza, sport e solidarietà. E’ il mix che unisce due eventi, ‘Miss Conero’ e ‘Ancona Bike Festival’, promossi dalla Confartigianato. Il concorso di bellezza, organizzato da Ankongrafica, prevede cinque tappe: si parte il 5 luglio da piazza della Repubblica a Castelfidardo e si prosegue il 25 luglio a Palombina, il 30 agosto a Senigallia, il 31 agosto a Sirolo e il 28 settembre ad Ancona. Protagoniste non saranno solo le miss, ma anche le eccellenze dell’artigianato locale dei settori moda, accessori, gioielleria e delle imprese del comparto beauty. Nel corso delle serate condotte da Tunde Stift ed Edoardo Raggetta, infatti, le ragazze indosseranno accessori e pezzi unici creati dai maestri artigiani de ‘La Via Maestra’.

"L’artigianato artistico è espressione del territorio in cui nasce e rappresenta un volano per l’economia oltre che per il turismo, per questo lo portiamo anche sul palco di Miss Conero", spiega Giulia Mazzarini, responsabile del settore artistico di Confartigianato. Luca Casagrande, responsabile territoriale di Confartigianato, parla di "iniziativa di filiera, intorno a cui ruotano tante professionalità. Le piazze si trasformeranno in passerelle, e questo è un valore aggiunto che Miss Conero porta al territorio". Luca Corinaldesi, presidente del comparto moda, definisce l’evento "una vetrina per i nostri artigiani. E’ importante far capire che i loro sono prodotti di eccellenza".

Per la senigalliese Federica Argentati, Miss Conero 2023, il concorso è stato "un turbine di emozioni. Auguro a tutte le partecipanti di vivere le emozioni che ho vissuto io". La kermesse sosterrà anche quest’anno le Patronesse del Salesi e la loro attività a fianco dei piccoli ricoverati e delle loro famiglie. Fatto di cui Alessandro Nicoletti di Ankongrafica si dice orgoglioso. Lo è sicuramente anche Massimo Canali, organizzatore dell’Ancona Bike Festival, in programma oggi (dalle ore 10) e domani, giorno dell’iniziativa ‘Una pedalata per il Salesi’, che da piazza Cavour (ore 9.30) porterà i partecipanti lungo la Riviera del Conero. Un evento che mette insieme mobilità, sicurezza, ambiente e solidarietà. L’evento porterà in piazza Cavour, corso Garibaldi e piazza Roma stand espositivi con materiali ecosostenibili, bici e accessori, corsi sulla sicurezza stradale rivolti a ciclisti e bambini, iniziative di sensibilizzazione, stand enogastronomici, mercatini e intrattenimento.

Raimondo Montesi