Tra giostre e circhi, ecco dove si può

Spettacoli e teatri viaggianti, attività circensi e parchi divertimento: l’amministrazione comunale fissa, confermandoli, i sette siti del capoluogo dove saranno concesse delle autorizzazioni particolari. Resta ferma, ovviamente, l’area del parcheggio antistante stadio del Conero e PalaRossini, l’insediamento cresciuto in ampiezza che però Palazzo del Popolo, per bocca del vicesindaco Zinni, pare stia monitorando sotto vari profili. Nell’elenco degli spazi urbani dove saranno consentiti circhi e giostre c’è, anche qui in maniera abbastanza naturale, piazza d’Armi, nello spazio dedicato al parcheggio, con l’area in parte condivisa con la Marina militare. Questa, come le altre aree, vengono concesse esclusivamente per periodi ristretti, soprattutto in occasione delle feste natalizie. Regole che fissano anche il numero e le dimensioni degli apparati per lo svolgimento degli spettacoli. Giostre che in questi giorni e da ormai un mese (a parte la pausa per il concerto di Capodanno) sono presenti in piazza Pertini. Gli altri siti elencati nella delibera di giunta sono piazza Cavour (compresa la concessione dell’area per la ruota panoramica, appena smontata), piazza Salvo D’Acquisto, Belvedere di Posatora e piazza Diaz.