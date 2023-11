Tragedia in un ambulatorio del centro. Va dal medico per una visita e muore: "L’ho visto crollare davanti a me"

Va dal medico e muore: è accaduto ieri, intorno alle 12.30, in pieno centro. Doveva trattarsi di un banale controllo di routine, uno di quelli che si fanno di tanto in tanto per monitorare le proprie condizioni di salute, ma Mauro Baldassari, dopo essere arrivato nell’ambulatorio privato di neurologia all’orario concordato, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Pare sia stato stroncato proprio mentre era in visita. A niente sono serviti i tentativi dei sanitari di rianimarlo per quasi un’ora. Il 72enne pare sia morto sotto gli occhi della dottoressa. Stando a quanto trapela, Baldassari si era appena accomodato nell’ambulatorio, dopo qualche minuto in sala di attesa, come tutti, quando avrebbe accusato un malore. Si sarebbe trattato, molto probabilmente, di un improvviso arresto cardiocircolatorio. Insomma, un infarto fatale. Il personale dello studio medico, che si trova sopra Grandinetti e Gioacchini, ha fatto sgomberare la sala d’attesa e ha allertato immediatamente i soccorsi al numero di emergenza 112. Sul posto, a sirene spiegate, sono piombate sia l’automedica del 118 sia un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Il tutto mentre in centro la gente si chiedeva che cosa fosse accaduto nel palazzo. Le condizioni dell’anziano sono apparse da subito gravissime. Sottoposto a terapia farmacologica prima e alle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare poi, purtroppo per lui non è restato che constatarne il decesso. Una morte improvvisa e inaspettata. "L’ho visto crollare, è stato terribile", ha detto una signora che sarebbe dovuta entrare proprio dopo di lui.

Nicolò Moricci