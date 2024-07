Tre patenti ritirate e ragazzi con la droga

Raffica di controlli da parte della compagnia carabinieri per prevenire le "stragi del sabato sera": tre patenti ritirate e due giovani segnalati per uso di droghe. In questi ultimi giorni di fine giugno e di inizio luglio 2024 la Compagnia Carabinieri di Jesi Un 33enne, già noto ai carabinieri ha avuto un incidente a Monte San Vito nel quale è rimasto ferito lievemente. E’ risultato positivo agli stupefacenti e i carabinieri del Norm gli hanno ritirato la patente, sequestrato l’auto e lo hanno segnalato alla Prefettura di Ancona oltre a comminargli una maxi multa.

I carabinieri della stazione di Chiaravalle hanno sorpreso un 32enne, alla guida della sua auto in evidente stato di alterazione psicofisica ma lui si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti. Di qui il ritiro della patente, il sequestro del veicolo e la segnalazione alla Prefettura. Un 46enne, controllato alla guida è risultato positivo all’alcol test con un tasso di 0,73. Anche per lui ritiro della patente. Segnalati per detenzione di stupefacenti per uso personale due giovani, residenti a Jesi, un 19enne, trovato con la marijuana nella zona del parco del Vallato e un 21enne, con l’hashish nella zona del "Torrione".