Tremila domande per il concorso da infermieri

Sono oltre 3.000 le domande presentate per il Concorso Pubblico Unico Regionale per 47 Infermieri a tempo indeterminato. Ferma restando l’unicità della procedura i 47 posti iniziali saranno cosi ripartiti: Azienda Ospedaliera - Universitaria delle Marche quattro posti, Inrca un posto, Ast 1: dodici posti, Ast 2: tre posti, Ast 3: otto posti, Ast 4 : quattro posti, Ast 5: cinque posti.

La graduatoria finale rimarrà in vigore per due anni. La Cisl Fp Marche ritiene fondamentale incrementare il numero delle assunzioni al fine di garantire la tutela delle prestazioni pubbliche e quella “sanità del territorio” che senza personale rischia di rimanere solo sulla carta. Assumere personale e valorizzarlo concretamente è l’unico percorso per abbattere le liste di attesa e contenere la fuga verso altre regioni per curarsi ed effettuare visite diagnostiche.

Il concorso sarà altresì l’occasione per permettere a coloro che da anni operano con contratti a tempo determinato all’interno delle strutture sanitarie marchigiane di poter lavorare a tempo indeterminato. La Cisl Fp Marche al fine di permettere ai partecipanti la migliore formazione al concorso organizza un articolato corso di formazione con simulazioni pratiche, in videoconferenza, di 36 ore con docenti qualificati, gratuito per gli iscritti Cisl Fp . Coloro interessati potranno inviare una mail alla referente organizzativa del corso Simona Cristofanelli all’indirizzo: s.cristofanelli@cisl.it