"Troppo cara e caotica": città bocciata dal web

Spiaggia di velluto, dopo il primo test i turisti bocciano prezzi e viabilità. Troppo cara e troppo caotica, sono queste le critiche che si rincorrono nelle recensione che i turisti hanno lasciato su vari portali web dopo aver trascorso qualche giorno, in occasione del ponte del 25 aprile e del 1 maggio, sulla spiaggia di velluto. Promossa l’organizzazione dei musei, trovati aperti e un plauso è arrivato anche dalla possibilità di portare il proprio amico a quattro zampe sul pontile della Rotonda a Mare e passeggiare così ammirando il panorama unico che offre il simbolo del turismo marchigiano.

Bocciati invece i prezzi, aperitivi a 8 euro, troppo cari durante l’ora dell’happy hour: "Abbiamo speso 16 euro per due aperitivi con stuzzichini limitati – la recensione di una turista in un noto portale – non c’era nemmeno musica dal vivo e avevano messo tavoli ovunque, la gente ci passava praticamente sopra. Con certi prezzi serve un’organizzazione diversa".

Una città Gourmet, che vanta cinque Stelle Michelin in otto chilometri di lungomare dove, soprattutto nei mesi estivi, si susseguono decine di ristoranti, per lo più di pesce, molto apprezzati: "È una località dove si mangia bene – si legge in un commento – il rapporto qualità-prezzo è buono e c’è anche una grande varietà di menù nei ristoranti. Abbiamo trovato meno qualità sulla pizza dove invece i prezzi sono alti".

Poco apprezzata la viabilità: "In auto è impossibile circolare – si legge in una recensione – i parcheggi in prossimità di centro e lungomare sono pochi e i sensi unici penalizzano la ricerca. Non è semplice trovare parcheggio nemmeno dopo cena, è una città molto viva, soprattutto nel week-end. Siamo stati in giugno e pensavamo di trovare poca gente invece è stata una piacevole sorpresa".

Pioggia di critiche sulle case vacanze: "Il rapporto qualità – prezzo non esiste – si legge nella recensione di una famiglia – abbiamo soggiornato in una casa sul lungomare dove i mobili erano vecchi, i letti adattati e il soggiorno ci è stato presentato come seconda camera. Inoltre, il terrazzo non era vista mare come proposto".

Ma la vetusta degli immobili è una critica presente in numerose recensioni.

Apprezzati invece i numerosi eventi gratuiti: "Una città dove c’è sempre qualcosa da fare e a misura di famiglia. Consigliata, ma evitate bar e ristoranti in zone centrali se non volete spendere troppo".