Truffa sul web: due denunce

Un senigalliese ha denunciato alla polizia di aver acquistato un elettrodomestico pagando 500 euro. I primi contatti con il venditore sono avvenuti tramite una piattaforma digitale poi attraverso un numero di cellulare. La vittima ha provveduto a pagare l’elettrodomestico, poi, non vedendoselo consegnare, ha sporto denuncia. I poliziotti, attraveso la documentazione fornita dalla vittima sono risaliti al responsabile: si tratta di due persone con precedenti simili che sono state denunciate per truffa. Le indagini proseguono per verificare se ci sono altri reati a carico dei due malviventi.