Truffe, la polizia incontra gli anziani ultra 80enni:: "Ecco come difendersi"

Per una giornata, i poliziotti di quartiere di Ancona hanno incontrato cittadini over 80, sia presso le loro abitazioni, sia presso la sede locale dell’associazione "Giovani di ieri", per metterli in guardia dalle truffe. È una delle tappe della campagna antitruffa, voluta dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, iniziata il 16 aprile scorso, che ha già coinvolto un centinaio di anziani di Ancona. Gli operatori della questura hanno trascorso del tempo parlando con gli anziani spiegando loro quali comportamenti tenere per evitare di finire nelle mani di truffatori anche raccontando aneddoti per metterli in guardia dal rischio dell’essere coinvolti e diventare vittime di questi odiosi fenomeni.

I poliziotti hanno poi spiegato il modus operandi dei truffatori sottolineando gli elementi rilevatori della truffa in corso, fornendo quindi tutti i consigli per aggirare l’adescamento. Prosegue anche così la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa dal questore di Ancona iniziata con l’invio, e la consegna porta a porta da parte di poliziotti di quartiere, di una lettera, a firma congiunta con il sindaco Daniele Silvetti, con tre semplici consigli anti-truffa. Al presidente dell’associazione "Giovani di ieri" sono stati consegnati gadget della polizia di Stato, carte da gioco con l’effigie dello stemma della polizia di Stato, "per ricordare a tutti loro che anche nei momenti ludici e spensierati, i poliziotti sono loro sempre vicini".