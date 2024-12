Tumore del pancreas. Ancona in prima fila

Tumore del pancreas, ieri alla facoltà di medicina a Torrette un importante congresso. A organizzarlo il professor Marco Vivarelli, Direttore della Clinica di Chirurgia Epatobiliare Pancreatica e dei Trapianti per fare luce sulle più recenti e future evoluzioni per la gestione della patologia. Il pancreas è una ghiandola di dimensioni contenute, ma il suo impatto emotivo è molto più grande quando il suo nome viene associato al tumore: "Si tratta di una malattia ancora poco conosciuta, che fino a poco tempo fa veniva considerata rara – spiega Vivarelli –, tuttavia stiamo osservando un aumento costante dei casi di carcinoma pancreatico, che attualmente rappresenta la quarta causa di morte per tumore nei Paesi occidentali. Ancona rappresenta una realtà ormai consolidata nella gestione diagnostico-terapeutica del tumore del pancreas"