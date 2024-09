Turismo, primo tempo: ospiti italiani in calo

Cresce il turismo straniero con il 4,67% degli arrivi (+431 persone) e il 54,87% delle presenze (17.703 persone), mentre calano gli arrivi degli italiani del 2,85% (-1190) e aumentano del 15,39% le presenze (+ 19.615). Quindi meno italiani scelgono Fano ma chi lo fa rimane per più giorni. Il dato riguarda i primi sei mesi dell’anno, l’assessore al turismo Alberto Santorelli che pensa già a come attirare più persone: "Si tratta di un turismo vecchio stile. Mentre Fano ha bisogno di gente con una maggiore capacità di spesa. Serve un piano particolareggiato delle strutture ricettive per favorire gli investimenti. Non si fa turismo senza posti letto e senza strutture di qualità". E’ quanto emerso nell’incontro di ieri mattina promosso da Alberghi Consorziati, Confcommercio Marche Nord e Federalberghi. Come location è stato scelto l’hotel Playa di Torrette, un 4 stelle lusso della famiglia Ponti di Città di Castello, che ha aperto alla fine di luglio ed ha registrato fin da subito il tutto esaurito. L’hotel Playa è una delle quattro strutture ricettive che sono entrate a far parte di Alberghi Consorziati, insieme a Villa Rinalducci, Castello di Montegiove e Locanda di Montegiove. L’albergo di Torrette è anche la quinta struttura a quattro stelle della città di Fano, su un totale di 33 hotel. "E’ impensabile che gli hotel dopo 5 anni di inattività possano essere trasformati in appartamenti – ha commentato Santorelli – questo manda in affanno il mercato turistico e inquina il mercato immobiliare" Per Santorelli servono anche azioni di marketing mirate per i grandi eventi e la necessità di evitare la sovrapposizione delle manifestazioni. L’assessore ha anche risposto all’ex consigliere comunale Mirco Pagnetti che lamenta lo stato di abbandono in cui è stata lasciata per tutta l’estate Fano sud: "Per tutti i cantieri – ha replicato Santorelli – abbiamo ereditato una situazione delicatissima e per portarli a termine abbiamo dovuto aggiungere 3 milioni di euro. Per quanto riguarda la realizzazione del Waterfront di Torrette (il riferimento è all’incidente accaduto sulla gradonata ndr) spero che il Comune non sia chiamato ad alcuna responsabilità e comunque ci penserei bene prima di definirlo un investimento storico".

Sul palazzetto dello sport, sollecitato dal presidente degli Alberghi consorziati Luciano Cecchini, l’assessore ha chiarito: "Una struttura da 3 mila posti costa quasi 12milioni di euro, per realizzarla servono un mecenate o una collaborazione pubblico-privato".

Anna Marchetti