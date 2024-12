Tutto all’insegna della tradizione

All’Osteria Palazzo Barberini, nel cuore del centro di Senigallia, il giorno di Natale è all’insegna della tradizione nel menù sapientemente selezionato da Marco e Silvia: ad aprire il menù è l’antipasto con salsiccia matta su un purè di verza e patate e a seguire tortellini in brodo e cannelloni della tradizione. Come secondo, fritto misto di carne accompagnato da erbe saltate in padella. E come dessert panettone artigianale con mousse al mascarpone. "Valorizziamo produttori e prodotti locali e nel giorno di Natale ci sembrava logico un menù all’insegna della tradizione – spiega Marco Pierfederici, titolare dell’Osteria Palazzo Barberini – mia moglie Silvia, che è anche la nostra chef, mantiene quotidianamente un piatto legato alla nostra tradizione, senza mai tralasciare il particolare".