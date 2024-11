Uliassi e Cedroni dominano ai "The Best Chef Awards"

Mauro Uliassi e Moreno Cedroni, conquistano anche Dubai, riconfermati i coltelli ai The Best Chef Awards 2024. Cinque le Stelle Michelin che illuminano il lungomare di Levante, la riconferma delle Tre Stelle è arrivata per il ristorante Uliassi: "Sei anni di tre stelle Michelin. Quando abbiamo abbiamo aperto la prima volta nel 1991 era impensabile e inimmaginabile questo risultato – le parole dello chef - Grazie alla gang, grazie alla guida Michelin e a questo meraviglioso posto che ci ha permesso di fare tutto.Verso l’infinito e oltre". Ma oltre alle Tre Stelle per chef Mauro e la sua gang è arrivata anche la riconferma dei Tre Coltelli: a Dubai sono stati infatti premiati 550 chef, in tutti e sei i continenti. Di questi, solo 92 chef hanno raggiunto il riconoscimento più ambito, 3 Knives (coltelli), che celebra il livello più alto di maestria culinaria, corrispondente all’80% o più del punteggio massimo. "Grazie a the best chef awards per averci inserito nella loro super classifica con il riconoscimento dei tre coltelli" ha spiegato Uliassi. Ormai da anni il suo ristorante sul molo di levante fa il pieno di premi: c’è chi in estate ormeggia il suo yacht al largo di Senigallia e raggiunge il ristorante in tender, chi invece parcheggia la sua supercar sul lungomare, tanti i vip che amano la cucina stella di Mauro Uliassi, a scegliere il suo locale per mangiare insieme sono anche Valentino Rossi e Cesare Cremonini. Le riconferme sono arrivate anche per lo chef Moreno Cedroni, patron della Madonnina del Pescatore, ristorante Due Stelle Michelin e due Coltelli per i The Best Chef Awards 2024: "Grazie a The Best Chef Awards per averci inserito nella loro prestigiosa classifica, conferendoci due coltelli" le parole di Cedroni – Il suo ristorante ha avuto anche la riconferma delle Due Stelle Michelin: "La conferma delle due stelle Michelin rende ancora più speciali i 40 anni della Madonnina del Pescatore – prosegue lo chef - .Un sentito grazie alla guida Michelin, al nostro straordinario team di lavoro e ai nostri meravigliosi clienti. Ci rivediamo a febbraio! Siete curiosi di sapere quale sarà il nuovo menu per il prossimo anno? Non ve lo posso ancora rivelare". Due eccellenze che inorgogliscono i senigalliesi: "I riconoscimenti sono sempre frutto di grande e costante impegno – ha spiegato Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – siamo orgogliosi dei nostri chef che contribuiscono a far volare in alto il nome di Senigallia nel mondo". E dopo i premi, per chi ambisce a lavorare in un ristorante stellato chef Cedroni cerca personale.