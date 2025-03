"UlisseFest", arriva anche. Schettini

Il programma di "UlisseFest - La festa del viaggio di Lonely Planet" si arricchisce di un altro nome. E’ quello di Vincenzo Schettini, seguitissimo divulgatore scientifico, autore di "La fisica che ci piace", che sabato 5 luglio (ore 20) sarà all’Arena sul Mare del Porto Antico di Ancona. Dopo aver annunciato le presenze dei Coma_Cose e di Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello, gli organizzatori spiegano che Schettini guiderà il pubblico in un’affascinante incursione tra scienza e idee. Il popolarissimo professore sarà protagonista di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di scienza e storytelling, "E ancora mi stupisco", un ‘one man show’ nel quale Schettini, con il suo stile coinvolgente e la sua capacità di rendere la scienza un’avventura, mostrerà come la fisica sia un "linguaggio segreto" capace di raccontare il mondo come non avremmo mai immaginato e di guidarci a comprendere i meccanismi che cambieranno gli stili di vita delle nuove generazioni.

Quello con Vincenzo Schettini sarà un incontro per chi ama esplorare, meravigliarsi e scoprire che, ovunque andiamo, la scienza ci accompagna e ci ispira. Un’opportunità per scoprire come la fisica sia parte integrante del viaggio, della natura e delle esperienze di ogni giorno. Biglietti su VivaTicket (12 euro più diritti di prevendita). Quanto all’Arena sul mare, un altro ospite si aggiunge a quelli che animeranno l’estate al Porto antico. E’ lo psicologo e psicoterapeuta Paolo Crepet, atteso venerdì 25 luglio.